Seç Market Diyarbakır'da iş ortaklarıyla bir araya geldi

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market, esnaf dostu iş modelini anlatmak üzere potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldiği ‘2023 Yılı Bölgesel Road Show' etkinliğinin yeni buluşmasını Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen etkinlikte Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen ve bölge müdürleri de katılım sağladı. Gerçekleşen buluşmada esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkı anlatıldı. Ekinlikte konuşan Sekmen, “Etkinliğimizde Seç Market modelini anlattık. Modelin geleneksel kanalda faaliyet gösteren bakkal, market esnaflarımıza nasıl bir avantaj sağlayarak rekabette kendilerini nasıl güçlendirip öne çıkacaklarıyla ilgili bilgi ve planlarımızı anlattık. Ülkemizde geleneksel kanalda rekabette zorlanan esnafların bir güç birliği içerisinde Seç Market ekosistemiyle birlikte çok güçlü yer alabileceklerini anlattık. Aslında esnaflarımıza bir nevi ileriye doğru güzel bir umutla iş modeli tanıtımını yaptık” dedi.