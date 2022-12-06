Şefkatli polisten araçta sıkışan yavru kediye yardım eli

Diyarbakır'da polis aracına sıkışan yavru kedi, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde park halindeki polis aracının kaputundan kedi sesini duyan güvenlik güçleri, yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Aracı kullanan polis olay yerine gelip kaputu açtı. Güvenlik güçleri bir süre kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Mahsur kalan yavru kediyi mama ile kurtarmak isteyen polis ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak itfaiye ekipleri olay yerine yetişmeden güvenlik güçlerinin çabaları sonucu yavru kedi kurtarıldı. Daha sonra panik halinde olan yavru kedinin herhangi bir yarası olmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin kurtardığı yavru kedi şefkatli kollarda sevmesiyle panik ortamı yumuşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Kedinin daha sonra susadığını anlayan ekipler, mama ve su verip yavru kediyi doğaya saldı.