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Şehit çocuklarına 23 Nisan ziyareti

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçedeki şehit çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçedeki şehit çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.


Bismil Kaymakamı ve Çınar Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçede şehit çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Çınar'da 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı sunucu şehit olan İbrahim Turan'ın evine giden Kaymakam Yüksel ve beraberindekiler Turan'ın çocuklarıyla bir araya gelip kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Yüksel, devletin her zaman yanlarında olduklarını belirterek çocukların bayramını kutladı.

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