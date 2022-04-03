Şehit güvenlik korucusu kabri başında anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 Nisan 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Malik Yıldız, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kulp Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehit için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Törene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, şehidin ailesi, şehit ve gazi yakınları, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür ile birlikte çok sayıda vatandaş ve güvenlik korucusu katıldı.

Olay

Kulp ilçesine bağlı kırsal Bayir Mahallesi yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucularının bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK'lı teröristler tarafından pusu kurulmuş, açılan ateş sonucu güvenlik korucusu Malik Yıldız şehit olurken, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil de yaralanmıştı.