Şehit Kaymakam Safitürk'ün ailesinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamıyken teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu makamında şehit olan Muhammed Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, 501 gündür HDP önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Safitürk, "Yanlarında olduğumuzu bilsinler, biz onlarla aynı kaderi yaşayan insanlarız" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde görev yaparken 10 Kasım 2016 tarihinde makamına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk ve aile fertleri, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti. Şahit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, söz söylemenin her zaman kolay olmadığını, bazen lafların insanın boğazına düğümlendiğini söyledi. Safitürk, "Buradaki çok kıymetli aileleri tebrik ediyorum. Bunlar Türkiye'nin en güzide anne ve babalarıdır. Dertleri çok büyüktür, evlatlarından kopartılmış, ayrı düşmüş insanlardır. Bedel ödemek çok acıdır. Bu annelerimiz, babalarımız burada hala peyderpey yüreklerinde ölümü hissetmekteler. Onları bu eylemlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hepsini tek tek alınlarından öpüyorum. Yanlarında olduğumuzu bilsinler, biz onlarla aynı kaderi yaşayan insanlarız" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler, ‘Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' sloganları atarak Safitürk ailesini uğurladı.