Şehit Polis Mücahit Erbaş'ın adı Diyarbakır'da yaşatılacak

Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Diyarbakır’da şehit olan polis memuru Mücahit Erbaş’ın adını saldırıya uğradığı noktadaki üst geçide verdi.
Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Mücahit Erbaş'ın adını saldırıya uğradığı noktadaki üst geçide verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Dicle Caddesi'nde bulunan üst geçide şehit polis memuru Mücahit Erbaş'ın adını verdi. 2016 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Mücahit Erbaş'ın adı, Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında alınan kararla şehit olduğu yerde bulunan üst geçitte yaşatılacak.
Meclis kararının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehidin isminin yazılı olduğu tabelayı hazırladı. Şehit Polis Mücahit Erbaş yazılı tabela yapılan çalışmaların ardından köprünün girişine dikildi.