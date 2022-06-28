Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bir askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Diyarbakırlı Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın cenazesi helikopterle kentte getirildi. Şehit Abdullah Bayram için 7. Kolordu Komutanlığı Hava Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve askeri personel katıldı. Üs komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Uzman Çavuş Bayram, Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler Mahallesi'ne bağlı Çınarköy mezrasına gözyaşları arasında defnedildi.