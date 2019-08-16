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Şehit uzman çavuş için mevlit okutuldu

Geçtiğimiz yıl Adıyaman’da yürütülen terör operasyonunda şehit olan jandarma uzman çavuş Kürşat Yılmaz için memleketi Ergani’de mevlit okutuldu.

Geçtiğimiz yıl Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan jandarma uzman çavuş Kürşat Yılmaz için memleketi Ergani'de mevlit okutuldu.


Geçtiğimiz yıl Adıyaman'da yürütülen terör operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş Kürşat Yılmaz için memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mevlit okutuldu. Cuma namazından sonra düzenlenen programa Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Okunan mevlidin ardında dualar edilerek konuklara yemek ikram edildi. Mevlit programına katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehidin ailesiyle görüşerek bir süre sohbet etti.

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