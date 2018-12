Şehit ve gazi aileleri umreye gönderdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden şehit ve gazi yakınlarını umreye gönderdi.

Bismil'de yaşayan şehit ve gazi yakınları 33 kişi, Bismil Belediyesi tarafından umreye gönderildi. Diyarbakır Havalimanında umreye gidecek şehit ve gazi yakınlarını Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, dualarla uğurladı. Şehit yakınlarının kendilerinin en değerli emaneti ve mesuliyetleri olduğunu belirten Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Canını bu vatan, devlet, bayrak ve ezan için feda eden şehitlerden Allah razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun böylesi kahramanları yetiştirdiğiniz, böylesi helal süt emmiş, gözünü kırpmadan vatanı, milleti, devleti için bu canı feda etmiş evlatlar yetiştirdiğiniz için. Biz milletin emrinde olarak devletin bütün kurumları sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Her an ve her zaman biz sizin emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Çünkü sizler gibi böylesi büyük bir fedakarlığı temsil eden, asil duruşu sergileyen bu aileler bizim en büyük emanetimiz ve mesuliyetimizdir. Orada şüphesiz ki şehitlerimize çok dua edeceksiniz. Allah kabul eylesin” dedi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel ise, şehit ailelerine yaptıkları proje kapsamında yurt içi gezilerde düzenlediğini aktardı. Kaymakam Yüksel, “Ailelerimizin çok isteyerek gidecekleri kutsal topraklarda şimdiden ibadetlerinin kabul olmasını temenni ediyorum. Ailelerimizden tek bir isteğimiz, vatan, devler, millet, birlik ve beraberlik, Diyarbakır ve Bismil'imiz için dua etmeleri. Güle güle gidin ve güle güle dönün, dönüşünüzde de inşallah hep beraber olabilmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

18 Nisan'da Hatay'da şehit düşen İlhami Çelebi'nin babası Cebbar Çelebi, oğlunun sayesinde umreye gittiğini belirterek, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.