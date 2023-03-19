Şehit ve gazi ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Bizden daha büyük olan davamız da, başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere, feraset sahibi tüm kardeşlerimizle birlikte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayasofya'yı yeniden ibadete açan, İHA ve SİHA'lar ile 40 yıllık terör belasında büyük başarı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile ülkesi için beka savaşı içinde olduğunu değerlendiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, birde bu savaşa çanak tutan, ABD'nin değirmenine su taşıyan muhalefet olduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bunun en yakın örneği olduğunu belirten Gündüz, “Şu an ABD, kuzey Suriye'de PKK devleti kurmak istiyor ve buna zemin hazırlamak için Kemal Kılıçdaroğlu'da, Hakkari'de yaptığı konuşmada özerklik verilmesinden bahsediyor, terörist Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından, bebek katili Apo'nun serbest bırakılmasından, Osman Kavala'yı ‘iktidara geldiğimizde derhal serbest bırakacağız' demesi, ‘FETÖ'cü hainleri serbest bırakacağız' demesi, hepsi ABD'nin maşası olan muhalefetin kendine edindiği görevlerdir” diye konuştu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde, şehitlerin katilleri ile işbirliği yapanların değil, bu vatanın yetiştirdiği ülkesinin bekası için kefenini giyip yola çıkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olma vakti olduğunu belirten Gündüz, "Dünyanın beklediği bu seçim, AK Parti seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin varoluş mücadelesinin seçimidir. Ülkemizin ve milletimizin bekasını belirleme seçimidir. Bizden daha büyük olan davamızda, başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere feraset sahibi tüm kardeşlerimizle birlikte Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.