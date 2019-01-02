Şehit ve gazi derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Partiye destek

31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde AK Parti'ye destek vereceğini beyan eden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu seçimin ülke için çok önemli olduğunu söyledi. Gündüz, “Bu seçimde dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlemiş olduğu belediye başkan adaylarını seçmemiz gerekiyor. Yabancı devletler, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP hepsi birleşmiş AK Parti'yi seçtirmemek için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Sizler de millet olarak bizim sahibimizsiniz. Biz birileri gibi Kandil'e PKK'ya ya da FETÖ terör örgütünün oluşumlarına arkamızı yaslamamışız. Siz değerli Türk milletine yaslamışız sırtımızı. Sizlerin de bizleri mahcup etmeyeceğinize eminiz. Milletimizin refahı, selameti, ülkemizin ekonomik olarak kalkınması, 2023 hedefleri, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içerisine girmek için ciddi bir süreç başlıyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisinin bu seçimlere ittifak yaparak millet için, bayrak için, devlet için ve en önemlisi vatan için birlikte hareket etme kararı aldığını dile getiren Gündüz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şunu çok net ifade edebiliriz ki Türkiye'nin de içinde yer aldığı coğrafya ateş çemberinde. Komşulardaki iç savaş ve huzursuzluk en çok Türkiye'yi etkilemektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanımız üzerinden ciddi anlamda da Türkiye'ye ekonomik ve siyasal bir saldırı var. Türkiye şu an ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıya. Onun için bizler Recep Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü Cumhurbaşkanı yapmak için elimizden geldikçe, gücümüz yettikçe ve en önemlisi sizlerinde büyük desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partinin yanında durup desteğimizi vereceğiz”.