Şehit ve Gazi Derneği'nden Merdan Yanardağ'ın Öcalan hakkındaki söylemlerine tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, gazeteci Merdan Yanardağ'ın sözde terör elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki “Tecrit edilmesi hukuka aykırı” söylemlerine tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir televizyon kanalındaki canlı yayında PKK terör örgütünün sözde elebaşı olan Abdullah Öcalan hakkındaki konuşmalarını eleştirdi.

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Bir canlı yayına katılan terör sevici sözde gazeteci Merdan Yanardağ bebek katili PKK örgütünün terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili aşağıdaki sözleri sarf ederek nasıl bir hain olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu. Terörist sevici Yanardağ, ‘Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir. İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi gibi Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir' diyerek esas kimliğini ortaya koymuştur. 40 bin kişinin katili PKK terör örgütünün terörist başını öven sözde gazeteci Merdan Yanardağ denilen şahıs, terör seviciliğinden dolayı hukuk karşısında gerekli cezaya çarptırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek için her türlü hainliği yapan kanlı terör örgütünün elebaşını öven bu kirli zihniyetlere asla taviz verilmemelidir” dedi.