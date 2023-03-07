Şehit ve gazi yakınları Cumhur İttifakı'nın yanında

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 14 Mayıs'ta millettin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'na olan desteğini sandıkta ortaya koyacağını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 14 Mayıs'ta milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'na olan desteğini sandıkta ortaya koyacağını, bu sebeple yeni sistemin de kalıcı hale getirilmesi için Cumhur İttifakı'nın mecliste birlikteliği olması gerektiğini ifade etti. Gündüz, "Bu ittifak, ülkemizin atlattığı en büyük badire olan 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, milletimizin hızlıca toparlanmasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. Ulusal güvenliğimizi sürdürebilmek için gerçekleştirdiğimiz, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve kahraman Bakanımızın dik ve kararlı duruşu sayesinde terörle mücadele sürecinin itici gücü olmuştur" dedi.

"Türkiye'nin bekası ve kalkınma için, büyümenin sürekliliği, yönetimde istikrar ve temsilde adalet için hayata geçirilen yeni yönetim sisteminin dinamosu olmuştur" diyen Gündüz, şöyle konuştu:

"FETÖ/PKK ve onunla birlikte hareket eden şer odaklarının bulunduğu ve Türkiye'nin etrafının kuşatıldığı, birilerinin tüm unsurları ile saldırdığı, İslam coğrafyasının kan gölüne çevrildiği bir dönemde; sorumluluk bilinci ile hareket ederek, kamu vicdanının sesi olan bir sivil toplum kuruluşu olarak birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na olan desteğimiz tamdır. FETÖ/PKK'nın ve diğer hainlerin, onun işbirlikçilerini ve üst aklın, ülkenin güven ortamını bozma planları ortadadır. İşte bu hainlerin oyunlarını bozmak için biriz, birlikteyiz. Teröre, terörizme siyaset üstü bir bakış sergiliyoruz. Dış mihraklar, siyonistler ve terör destekçileri asla Türkiye'yi esir alamaz. Kin ve nefret tohumları eken şer odakları yok olmaya mahkum olacaklar. Cumhur İttifakı'na 6'lı masa değil, devletini, milletini, vatanını, bayrağını seven yerli ve milli aziz milletimiz karar verecek. Biz 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın yanındayız."