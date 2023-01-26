Şehit ve gazi yakınları ile evlat nöbetindeki ailelerden PKK ve HDP'ye gözdağı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Cizre Temsilcisi Zeynep Caner ve beraberindeki heyet Diyarbakır'a gelerek ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde farklı Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 242'nci gününde de sürüyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Cizre Temsilciliğinden bir heyet Diyarbakır'da HDP il binası önündeki evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti gerçekleştirdi.

TÜGŞAV temsilcisi Zeynep Caner yaptığı açıklamada, kendisinin bir şehit eşi olduğunu belirterek, ailelerin dik duruşuna destek olduklarını ifade etti.

Aileler sayesinde sivil direnişin oluştuğunu söyleyen Caner, “PKK terör örgütünü biz, yani anneler bitirecek. HDP'yi biz bitireceğiz. Bu coğrafyanın insanı olarak yıllardır terör belasından hem biz, hem çocuklarımız, hem geçmişimiz çekti. Bundan sonra bu coğrafyanın terörle anılmasını istemiyoruz. Buradan HDP'li vekillere sesleniyoruz. Kendi çocuklarınız özel okullarda okurken, yurtdışında okurken, plajlarda rahat rahat gezerken burada Kürt çocuklarını kandırıyor, dağa çıkarıyor, mağaralara mahkum ediyorsunuz. Gençliklerini heba ediyor ve ihanet etmelerini sağlıyorsunuz” dedi.

HDP'nin Kürt vatandaşını temsil etmediğini ve edemeyeceğini belirten Caner, “Bakın biz buradayız bir Kürt kökenli anne olarak, kadın olarak size sesleniyoruz. Biz buradayız, devletimizin milletimizin yanındayız. Sizinle daha etkin mücadele edeceğiz ve hiçbir gencimizi kandırmanıza müsaade etmeyeceğiz. Bizler evlatlarımızı, eşlerimizi şehit verdik ama bu evlatlarımızı PKK'nın elinden almak için kararlıyız ve daha da kararlı bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“HDP PKK'ya eleman devşiren hain partidir”

PKK'nın bebek katili bir terör örgütü olduğunu ifade eden Caner, “HDP'yi lanetliyoruz, nefretle kınıyoruz. PKK bir terör örgütüdür, PKK kalleştir, PKK haindir, bebek katilidir ve onun yanında olan herkes de katildir. HDP PKK'ya eleman devşiren hain partidir. Tüm halkımıza sesleniyoruz Güneydoğu'da huzur istiyorsak, Güneydoğu'da barış istiyorsak PKK'ya HDP'ye geçit vermeyeceğiz. Türkiye cumhuriyeti devleti şehidine ve gazisine sahip çıkan bu vatan için bedel ödeyen herkese sahip çıkan bir devlettir” ifadelerinde bulundu.