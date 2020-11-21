Şehit yakınları ve gazilerden Arınç'a sert tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bülent Arınç'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Sözen ve Gündüz, ortak yaptıkları açıklamada Bülent Arınç'a tepki göstererek açıklamaların hesabını şehit ve gazi ailelerine vereceğini söyledi. Sözen ve Gündüz, “Varsın Bülent Arınç densizlik etmeye devam etsin. Terörist Selahattin Demirtaş'ın kitabını okumuş da, bu densizliğin hesabını biz şehit ve gazi ailelerine vereceksin. Memleket bu kadar sorunla uğraşırken sen hangi akla hangi vicdana hangi derde deva olmaya çalışıyorsun siyasetin çukuru Bülent Arınç. Memleketimizde ve dünyada salgın hastalığın uğraşı varken, Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, kardeş Azerbaycan'da bunca uğraş varken senin derdin terörist Selahattin Demirtaş ve etrafı mı? Sana yazıklar olsun işgal ettiğin makam mevki haram olsun. Bu millet bunca şehit vermişken sen okumak için devran kitabından bahsetmen, onu okuyun diye tavsiye etmen senin artık aklıselim düşünemediğinin kanıtıdır. Kitap okumak için vaktin varsa okunacak kahramanların çok kitabı var. Azerbaycan'da kahramanlık destanı yazan gardaşlarımızın makalelerini oku tavsiyemizdir. Yaptığın bu densiz yersiz açıklamalar bu milleti derinden üzmüştür. Yazıklar olsun sana ey Bülent Arınç. Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak sana hakkımızı helal etmiyoruz. Siyasetin yüz karasısın. Bu millete devlete arkadan kurşun atanlara sahip çıkmak ne haddinize ne de insanlığınıza sığar. Yersiz zamansız yaptığın bu beyanatlardan da seni kınıyoruz ve senin işgal ettiğin makamlardan istifaya davet ediyoruz. Vatan haini eli kanlı teröristlere ve yandaşlarını övücü methiyeler düzenlemek seni aynı kategoriye koyar bu millete hizmet değil, küfür ehli olduğunu gösterir. Seni şehit yakınları ve gaziler olarak Allah'a havale ediyoruz” dedi.