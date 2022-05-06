Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarını devletin kurumlarına, devletin kurumsal kişiliğine meydan okuma olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Başkan Sözen ve Gündüz, yaptıkları ortak açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamasında bulundu. Başkanlar Sözen ve Gündüz, her ortamda Suriyeli mülteciler üzerinden devlete, devletin saygın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sataşan ve hakaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün yaptığı açıklamada, bugün İçişleri Bakanlığı önüne giderek kendisine “sorosun çocukları” dediğini iddia ettiği Bakan Soylu'dan hesap soracağını, ağza alınmayacak aşağılık mesnetsiz sözlerle ifade ettiğini anımsattı.

Ümit Özdağ'ın bu söylemleri ile devletin kurumlarına, devletin kurumsal kişiliğine meydan okuduğu değerlendirmesini yapan başkanlar Sözen ve Gündüz, “Bu söylemleri ile İçişleri Bakanlığının meşrutiyetini tartışmaya açmayı amaçlamış, terör örgütlerinin marjinal gurupların gidip İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapmanın yolunu açmak amaçlanmıştır. Ümit Özdağ ve aveneleri bilmelidir ki, İçişleri Bakanlığı aziz milletimizin onurudur, şerefidir. Onurumuzu ve şerefimizi kirletmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin İçişleri Bakanına parmak sallayan kim olursa olsun bilmelidir ki o parmağı kırarız. Sözde milliyetçi ve vatansever geçinen Ümit Özdağ bu hareketiyle sözde vatansever olduğunu sözde milliyetçi olduğunu ispatlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'yu bu leş kargalarına yem etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın şehit aileleri olarak, gaziler olarak bakanımızın yanındayız, emrindeyiz” ifadelerinde bulunuldu.