İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitler için cenaze namazı kılındı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile Kulp Merkez Camisinde kılındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kulp Merkez Camisinde kılındı.


Hastaneden alınan cenazeler Kulp ilçesinde bulunan Merkez Camisine getirildi. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit cenazeleri Türk bayraklarına sarılı tabutlarda toprağa verilmek üzere köylerine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.