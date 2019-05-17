Şeker hastaları için Ramazan ayına özel tatlı üretti

Diyarbakır'da dedelerinden kalma tatlıcılık mesleğini sürdüren kadayıfçı Sıtkı Altunbay, Ramazan ayında şeker hastası müşterilerine özel tatlı hazırladı.

Diyarbakır'da çok sayıda şubesi bulunan ve son olarak Ankara'da da şube açan Sıtkı usta, Ramazan ayında şeker hastalarını da unutmadı. Kadayıfçı Sıtkı Usta, diyabet hastası müşterilerinin de tatlı yiyebilmesi için özel tatlı hazırladı. Ramazan ayı nedeniyle siparişlerinin arttığını ve müşterileri arasında şeker hastalarının da bulunduğunu anlatan Sıtkı Altunbay, diyabet hastaları hem Ramazan ayında hem de Ramazan Bayramı'nda tatlı yiyebilmeleri için özel tatlı hazırladığını dile getirdi. Altunbay, “Hurmayı buhar sistemi ile ısıtıp şerbetini süzerek 100 doğal hurma suyundan elde edilen şekerle, şeker hastalarına tatlı yapmaya başladık. Diyabet hastaları belli bir ölçüde yediklerinde hiçbir sakınca yoktur, hiçbir katkı maddesi yoktur. Kadayıf künefe, baklava ve dondurma ürünlerimizde kullandığımız tüm malzemelerimiz kalitelidir. Bize verilen, devredilen bayrağı en iyi ve en kaliteli şekilde zirvede tutuyoruz. İddialıyız, kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Kaliteye hep bilinçli çabalar sonucu ulaşılır" dedi.

Tatlı çeşitleri pancar şekerinden yapılıyor

Şubelerinde bulunan tüm tatlı çeşitlerinin pancar şekerinden yapıldığını da aktaran Altunbay, konuşmasını söyle sürdürdü:

"İsteyen istediği yere götürüp tahlil yapabilir. Bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir. Bizim ürünlerimizde glikoz şurup ve yabancı her hangi katkı maddesi kullanılmamaktadır. Tüm ürünlerimiz doğaldır. Onun için kaliteli müşterilerimiz bizleri tercih ediyor. 30 çeşit tatlı iş yerimizde bulunmaktadır. Şubelerimizde 170'ye yakın personel istihdam ediyoruz. Kışın uçak kalkmadığı zaman işlerimiz yüzde 50 düşüyor. Günlük ortalama 40 tepsi kadayıf çıkarıyoruz. Bir tepsi ortalama 8 kilogram geliyor. Aylık ortalama 12 ton civarında kadayıf üretiyoruz. Bunun dışında künefe, baklava çeşitlerimiz var. Burma kadayıfımızın da çeşitleri var. Düz fıstıklı, kaymaklı, peynirli, yuvarlak ve çubuk burma çeşitlerimiz var. Diyarakır burma kadayıfı Gaziantep baklavasına rakip. Gaziantep'te tüketilen baklava oranıyla Diyarbakır'da tüketilen baklava oranı hemen hemen aynı. İddialıyız ve inşallah onları kilo bazında da geçeceğiz. Bütün Türkiye'ye burma kadayıfı tattıracağız."