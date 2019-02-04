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Şeker hastası çocuklar tiyatro ile buluştu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Halk Kütüphanesi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde şeker hastalığı tedavisi çocuklar için tiyatro gösterimi düzenledi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Halk Kütüphanesi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde şeker hastalığı tedavisi çocuklar için tiyatro gösterimi düzenledi.


Ergani Halk Kütüphanesi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören diyabet hastası çocukların moralini yükseltmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Kütüphane Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İzettin Toktaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Songül Baytar, Uzm. Dr. Ruken Yıldırım ve bölüm hemşireleri eşliğinde, diyabetli çocukları aileleri ile birlikte tiyatroyla buluşturdu.


Burada bir konuşma yapan Tanrıverdi, Türkiye'de görülme sıklığı gittikçe artan şeker hastaları için bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tanrıverdi, “Bu hastalığa yakalanan çocuklara okuma kültürünü aşılamak için hastaneyle birlikte böyle bir proje yapmayı uygun gördük. Bu vesileyle çocuklarımızın tedavilerinde bir nebze de olsa moral kaynağı olduysak ne mutlu bize” dedi.

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