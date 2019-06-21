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Şeker hastası yaşlı kadın gelemeyince Dicle Elektrik ayağına gitti

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde kurduğu Müşteri Memnuniyeti Merkezleri vasıtasıyla hasta ve yaşlı olan abonelerine evlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır'da şeker hastası olan 77 yaşındaki Bahar Balibey'in abonelik devir işlemi de Müşteri Memnuniyeti Merkezi görevlileri tarafından evinde yapıldı.


Müşteri memnuniyetini öncelikleri arasında bulunduran Dicle Elektrik bu amaçla son 1 yıl içerisinde sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Müşteri Memnuniyeti Merkezleri kurdu. Bu merkezler sayesinde abonelerin sorunları tek çatı altında çözülürken, yaşlı ve hasta olan müşterilere ise pozitif ayrımcılık uygulanmaya devam ediyor. Yaşlı veya hasta oldukları için şirkete gelemeyenlere evde hizmet verilirken, bazıları ise evlerinden görevlilerce alınıp, işlemleri bittikten sonra yine evlerine kadar bırakılıyorlar.



Dicle Elektrik'e teşekkür etti


Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Medya mahallesinde yeni aldığı evin abonelik devir işlemini yapması gereken Bahar Balibey isimli 77 yaşındaki kadın, şeker hastası olduğu için evinden çıkamayınca Dicle Elektrik'i arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Müşteri Memnuniyeti Merkezi'nde görevli dağıtım ve perakende görevlilerinden oluşan bir ekip, zaman geçirmeden Bahar Balibey'in evine gitti ve abonelik işlemini kısa süre içerisinde burada yaparak tamamladı. Yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle gidip abone devrini yapamadığı için çok üzüldüğünü, ancak verilen bu güzel hizmet sayesinde büyük bir yükten kurtulduğunu belirterek Dicle Elektrik'e teşekkür etti.

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