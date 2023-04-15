Selahaddin Eyyubi Camii'ne akın ettiler

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi vatandaşların akınına uğradı.

Diyarbakır'da 6 yıl önce temeli atılan ve 500 milyon liraya mal olan Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi, dün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Toplam 25 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, 43 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve bünyesinde 700 kişilik bir konferans salonunu, bin 500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark yer alıyor.

Diyarbakır'da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygun şekilde inşa edilen Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi, bugün vatandaşların akınına uğradı. Camiyi ziyaret eden vatandaşlar, namaz kılıp hatıra fotoğrafı çekildi.

Samsun'dan Diyarbakır'a gezmek için gelen Şener Köse, “Samsun'dan Diyarbakır'a gezmek amacıyla geldim. Bu vesileyle yeni yapılan Selahaddin Eyyubi Camii'ni de görmek nasip oldu. Bu camiyi yapan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel ve mükemmel bir cami olmuş” dedi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Filiz Şeran, “Yeni yapılan Selahaddin Eyyubi Camii'ni harika buldum. Diyarbakır için çok güzel bir cami. Camiyi gıptayla izleyerek gezdim. Açılışı dün oldu, bugün harika bir kalabalık var. Vatandaşlardan kimisi içeride ibadetlerini yaparken, kimisi de dinlenmek için camiyi tercih ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

25 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesinin çok iyi olduğunu ifade eden Mustafa Ayık, “Camimiz Müslüman aleminin şanına yakışır şekilde yapılmış. Yaptırandan ve yapandan Allah razı olsun. 25 bin kişinin aynı anda namaz kılacak şekilde yapılması çok güzel. Diyarbakır'a da böyle bir cami yakışır” diye konuştu.