Semiha Yıldırım evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 738. gününde de sürüyor. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelerek ailelerle HDP İl Binası önünde bir araya geldi. Ailelerin hikayelerini dinleyen Yıldırım, ailelerin arkasında durduklarını açıkladı.

Yıldırım, “Bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissediyorum, Allah kolaylık versin diyorum. Her zaman arkalarındayız onların sesini duymak ve duyurulması tabi ki PKK'ya büyük bir darbedir, onların önünü kesen caydırıcıdır. İnşallah başka anneler ağlamaz, yürekleri yanmasın. Bu annelerinde biran önce evlatlarına kavuşması Allah'a dua ediyor ve istiyorum. İnşallah tez elden evlatlarına kavuşurlar” dedi.