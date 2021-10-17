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Sempozyum sonrası Silvan'da gezi programı yapıldı

Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası 1.

Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası 1. Kılıçarslan ve Silvan" sempozyumu sonrası tarihi mekanlarda gezi programı yapıldı.


Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası 1. Kılıçarslan ve Silvan" sempozyumu sonrası Silvan Kaymakamı Murat Öztürk'ün ev sahipliğinde, Malabadi Köprüsü, Üstünler Konağı, Ali Ağa Konağı, Belediye Camii, Selahattin Eyyubi Camii, Aslanlı Burç ve Sultan 1. Kılıçarslan Mezarlığı ziyaret edildi.


Gezi programında; Doç. Dr. Oktay Bozan, öğretim görevlisi Burak Kazan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanı Ali Çelik ve Özbekistan, Irak ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden tarih bilimi uzmanı öğretim üyeleri de yer aldı.

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