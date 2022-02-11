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“Sen Vatan Ben Gurbet” oyunu izleyici ile buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Şehir Tiyatroları’nın “Sen Vatan Ben Gurbet” oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Şehir Tiyatroları'nın “Sen Vatan Ben Gurbet” oyununu izleyicilerle buluşturdu.


Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıları kültür ve sanat alanında birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Şubat ayı takviminde yer verdiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın “Sen Vatan Ben Gurbet” oyununu Diyarbakırlı sanatseverlerin beğenisine sundu.


Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin başına gelenler, eşinden ayrılması ile gurbette kalma ve dönme çabaları içerisindeki karmaşayı anlatan oyun Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi.


İki perdeden oluşan ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan gösterimin ardından izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

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