İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Senegalli futbolcu Kulp'a transfer oldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Sümer Amatör Ligde mücadele eden Pasur Belediyespor, Senegalli futbolcu Babacar Gueye’yi transfer etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Sümer Amatör Ligde mücadele eden Pasur Belediyespor, Senegalli futbolcu Babacar Gueye'yi transfer etti.


Sümer Amatör Ligde mücadele eden Pasur Belediyespor, Osmaniye Bahçespor'da oynayan 19 yaşındaki forvet oyuncu Babacar Gueye'yi renklerine bağladı. İmza törenine, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Pasur Belediyespor Başkanı Cihan Sarı ve Teknik Direktör Şefik Şeker katıldı.


Kaymakam Dülgeroğlu, “2 yıl önce Kulp Belediyesine kayyum olarak atandığımızda Kulptaki vatandaşların futbola olan merakını gördük ve esnaflarla el ele verip kulübü kurduk. Bu sayede gençlerimize sahip çıkarak, devletin imkanlarıyla onları spora yönlendirip ilçede büyük başarılara imza attık. Senegalli futbolcuyu da renklerimize bağladık. Takımımız için hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.