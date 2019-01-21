Senegalli futbolcu Kulp'a transfer oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Sümer Amatör Ligde mücadele eden Pasur Belediyespor, Senegalli futbolcu Babacar Gueye'yi transfer etti.

Sümer Amatör Ligde mücadele eden Pasur Belediyespor, Osmaniye Bahçespor'da oynayan 19 yaşındaki forvet oyuncu Babacar Gueye'yi renklerine bağladı. İmza törenine, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Pasur Belediyespor Başkanı Cihan Sarı ve Teknik Direktör Şefik Şeker katıldı.

Kaymakam Dülgeroğlu, “2 yıl önce Kulp Belediyesine kayyum olarak atandığımızda Kulptaki vatandaşların futbola olan merakını gördük ve esnaflarla el ele verip kulübü kurduk. Bu sayede gençlerimize sahip çıkarak, devletin imkanlarıyla onları spora yönlendirip ilçede büyük başarılara imza attık. Senegalli futbolcuyu da renklerimize bağladık. Takımımız için hayırlı olsun” dedi.