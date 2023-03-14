Serin-1 Apartmanı sakinlerinden 'eşya tahliyesi' çağrısı

Diyarbakır'da deprem gecesi yıkılan Serin-2 Apartmanı'nın yanında yer alan Serin-1 Apartmanının sakinleri, yasaklı binada herhangi bir hasarın olmadığını ileri sürerek eşya tahliyesi izni istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra vatandaşlar, Diyarbakır'da hasarlı binalardan eşya tahliyelerine devam ediyor. Depremin olduğu gece onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı'nın enkaz çalışmaları da tamamlanmıştı. Serin-1 Apartmanı'nın sakinleri ise binanın hasar tespitinin şimdiye kadar yapılmadığını savundu. Mağdur durumda olduklarını dile getiren vatandaşlar, binadan eşyalarının çıkarılmasını talep etti.

Serin-1 Apartmanı sakinlerinden Avukat Muhammet Can Kocakap, binanın yaşanan süreçle ilgili takibini yaptığını belirterek, yapının hasar tespiti yapılmadan acil yıkılacaklar listesine alındığını iddia etti.

"“10 daire eşyasını indirdi, 20 daire kaldı”

Mağduriyetlerini dile getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurduklarını belirten Kocakap, "Hem bina sakiniyim hem de binanın yaşanan süreçle ilgili takibini yapan avukatım. Yanımızdaki binanın yıkılmasına mütevellit, binamız da acil yıkılacaklar listesine alındı. Biz bu kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına itiraz ettik. Akabinde idari işlemi iptali davası açtık. Bununla ilgili yürütme durdurma talebimiz olsa da kurumların OHAL'den dolayı cevap vermelerinde gecikmeden dolayı yürütme durdurma kararı alamıyoruz. Daha sonra Çevre Şehircilik bize yarım saatlik eşyaları taşıma izni verdi. Yaklaşık 10 daire eşyasını indirdi. Toplamda 20 daire ve dükkanlar kaldı. Sonraki gün deprem olmasından dolayı taşıma izni durduruldu. Sonrasında genelge yayınlandı. Yine aynı şekilde Galeria İş Merkezi gibi bizim binadan daha kötü olan ve kolonu kaymış binalardan eşyalar taşınmaya başlandı. Geçen hafta da belediyeden gelen ekipler burada bizim komşularımıza eşyalarının tahliye edilmesi yönünde konuşma yaptı. Binanın yıkılıp yıkılmaması yönündeki kararın il dışından gelen ekiplerin vereceği cevap doğrultusunda daha sonra verileceği söylendi. Biz de bunu bekledik" dedi.

"Kolon ve kişilerde herhangi bir patlama yok"

Binanın hasarlı olduğuna dair bir belgenin getirildiği takdirde eşyalardan vazgeçeceklerini dile getiren Kocakap, "Bina sakinleri olarak dün özel bir bankanın kasalarını kurtarma ile ilgili bir çalışmanın olduğu söylendi. Bu kasalar için iş makineleri getiriliyor. Biz de bina sakinleri olarak oranın kazımından sonra apartmanın yıkılacağını düşünüyoruz. Biz hangi kapıyı çalarsak çalalım kimse binamızın akıbeti ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar vermiyor. Biz her gittiğimiz kapıda binamızın gerçekten yıkılacak bir bina ise gelip tespit yapılması yönünde bildiride bulunuyoruz. Eğer bina ağır hasarlıysa bina sakinleri olarak eşyalarla binanın yıkılmasına razıyız. Ama binanın kolon ve kişilerinde herhangi bir patlama yok. Delil ve tespit davasıyla binada eksi 2'ye kadar indik, herhangi olumsuz durum söz konusu değil. Binanın dışında sıva dahi çatlamamış. Eğer bina sağlamsa burada eşyaların alınmaması ve yıkılması durumunda hem devlete hem de vatandaşa külfet olacağı açıkça ortadadır. Biz bu durumun giderilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.