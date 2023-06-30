Serinlemek için girdiği baraj gölünde canından oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Dicle ilçesine bağlı Şenova köyü sınırındaki Kralkızı Barajı'na giren Hasan Köymen'in (39), suda boğulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç ekiplerin çalışmasıyla Köymen'in cansız bedenine ulaşıldı. Köymen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.