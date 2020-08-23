İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, bugün öğlen saatlerinde Çınar'a bağlı Yuvacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki Poyraz Çitil, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni, bir süre sonra su yüzeyinde bulundu. Çitil'in cansız bedeni, köylüler tarafından sudan çıkarıldı.


Poyraz Çitil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.