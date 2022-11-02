Serpme kahvaltı devri bitiyor, Diyarbakır'dan işletmeler karara destek veriyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'ün israfı önlemek amacıyla serpme kahvaltının son bulacağı açıklamasına meşhur kahvaltılarıyla bilinen Diyarbakır'daki işletmelerden de destek geldi. İşletmeler karara destek vererek, porsiyon sisteminin uygulanması ve tüketiciye özel menünün tüketimi azaltacağını dile getirdi.

Ülke genelinde son zamanlarda serpme kahvaltıya rağbet arttı. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise serpme kahvaltının ülkede yıllık 100 milyar TL'yi bulan israfa neden olduğunu belirterek, uygulamanın sona ereceğini açıkladı. Tedarik zincirleri ile yapılan araştırma da Türkiye'de yaklaşık 18 milyon ton gıdanın israf edildiğini ortaya koydu.

Restoranlarda ve kafelerde porsiyon kahvaltı uygulaması yakın zamanda devreye girmeye hazırlanırken, Doğu ve Güneydoğu'da meşhur kahvaltılarıyla bilinen Diyarbakır'dan da işletmeler karara destek verdi. İşletmeler, vatandaşların tüketiminin azalacağını ve maliyetlerinin de düşeceğini kaydetti. Porsiyon kahvaltı uygulaması tüketicinin de yaklaşık yüzde 50 kara geçmesini sağlayacak.

“Ürün çokluğu doğal beslenmeyi yok ediyor”

Ürünlerin kahvaltı masasında aşırı tüketimi ve israfından kaynaklı doğal yöntemlerle üretilen ürünlerin yetişmediğini ve serpme kahvaltıların hazır gıda usulü yapıldığını aktaran tabelasız kahvaltıcı olarak bilinen ve doğal üretimiyle anılan Alaadin Kılıç, alınan karara destek verdiğini söyledi. 2003'ten beri porsiyon sistemiyle çalıştığını söyleyen Kılıç, “Serpme kahvaltı ülke ekonomisine yıllık milyonlarca zarar veriyor, karar çıktı. 2003'ten beri aslında bu mücadelenin içindeyiz. Bugün bunun gündeme gelmesi daha sevindirici, bunu destekliyoruz. Çünkü hemen hemen ülkenin her ilinde gastronomi etkinlikleri düzenleniyor. Bu konu işlenmeliydi, tam da zamanında alınmış bir karar. Biz de müşterilerimize hep yiyebildiğiniz kadar alın, ödeyebildiğiniz kadar ödeyin. Bununla israfı önlemiş olacağız. Sağlık açısından da porsiyon yöntemi en önemli yöntem" dedi.

"Diyarbakır kahvaltısının ünü artık ülkeyi aşmış durumda. Dışardan gelen yerli ve yabancı turistler genelde serpme kahvaltı tercih ettikleri için biz de zor durumda kalıyoruz" diyen Kılıç, "İşletmeciler olarak bu durumdan biz de rahatsızız. Görsellik, gözü doyurmak ya da bir öz çekim yapmak için serpme kahvaltı tercih ediliyor. Doğala yetişmek serpme kahvaltıda zor. Bir turizm bölgesinde günde bir işletmenin 500 kahvaltı attığını farz edersek bunun doğal olarak yetişmesi çok zor. Bu ister istemez kalitesizliğe yansıyor, sağlıklı beslenen insanlar porsiyon usulüyle giderse ürünlerden lezzette almış olur" diye konuştu.

"Müşterinin isteği üzerine menü hazırlanması gerekiyor"

Örneğin 60 tabağın 100 TL'ye geldiğini, o 60 tabakta kalite ve hizmet aramamak gerektiğini aktaran Kılıç, "Bizim işletmemizde porsiyon usulü kahvaltı içecek dahil 30 TL'ye geliyor. Ama serpmeye gidildiğinde her ürün bir maliyet ve bu da müşteriye yansıyor. Bu da iki taraf için zarar. Yemediği ürüne para veriyor, bu da kendilerinin ekonomisine de zarar veriyor. Birçok kahvaltılarda üç çeşit reçel masaya gidiyor, kimse de o kadar çeşit reçel yemiyor. Yetkililerin aldığı kararı sonuna kadar destekliyoruz ve elimizden ne geliyorsa yaparız. Müşterinin isteği üzerine menü hazırlanması gerekiyor. Bizim verdiğimiz menülerle müşteriye yeme

zorunluluğu getirilmemeli, müşteriye kural konulmaması lazım. Porsiyon usulüyle sunmak gerekiyor, doymuyorsa porsiyonu artırılır ve israf olmadan yediğini öder. Bu da yediğini ödediği için mutlu olmasını sağlar” değerlendirmesinde bulundu.