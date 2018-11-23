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Servis aracının yavaş olması faciayı önledi

Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında servis aracının yavaş olması faciayı önledi.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında servis aracının yavaş olması faciayı önledi.


Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 21 S 0559 plakalı personel servisi, geri geri gelen otomobile çarptı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Servis aracının yavaş olması büyük bir faciayı önlerken, bazı yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Servis aracında maddi hasar meydana gelirken, kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü aracıyla birlikte kaza yerinden uzaklaştı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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