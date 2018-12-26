Sevenleri film izlemeyi bıraktı, fotoğraf çekmek için yarıştı

Yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu “Yanımda Kal” filminin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, Diyarbakır'da sevenleriyle bir araya geldi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de, 21 Aralık'ta vizyona giren “Yanımda Kal” filminin gösterimi yapıldı. Başrollerinde ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın yer aldığı film gösterimi yoğun ilgiyle karşılandı. Sinema salonunda gösterim yapıldığı esnada Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın hayranları fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

“Oyunculuğa başladığım yere 6 yıl sonra geri geldim”

Salonda çok tatlı bir atmosfer olduğunu güzel tepkiler alarak mutlu ve heyecanlandıklarını söyleyen ünlü oyuncu Meriç Aral, iyi ki Diyarbakır'a geldiğini söyledi. Aral, “Diyarbakır büyümüş ve gelişmiş buldum, Diyarbakır'da olduğum için çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Özellikle buraya gelmeyi çok istiyordum, ‘Yanımda Kal' filmiyle 6 yıl sonra oyunculuğa başladığım ilk yere geri gelmiş oldum, benim için çok gurur verici bir şey gerçekten, çok duygulandım ve mutlu oldum. Hasan Paşa Han'ına ve Sülüklü Hana gittik, Dağkapı civarında tur attık o kadar zamanımız vardı. Çok sıcak ve güzel karşılandık, müthiş bir gün geçirdik çok mutluyum” dedi.

Karpuz sezonunda Diyarbakır'a gelip gezmek istediğini söyleyen ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul ise çok gezme fırsatı bulamadığını belirtti. Ertuğrul, “Diyarbakır'a 2007'de geldim, Güneydoğu Anadolu gezisi yapıyorduk. Çok fazla gezme fırsatım olmadı, karpuz mevsiminde gelmek istiyorum merak etiğim yer özellikle kale taraflarını bir daha gezmek istiyorum. Sabah Gaziantep'te uyandık, Şanlıurfa'ya uğradık ve şimdide Diyarbakır'dayız. İmkan ve fırsatımız oldukça seyirciyle buluşmaya çalışıyoruz. Zamanı olmayan, her devire ait ve her nesille ait bir film izlenmeli, çok sıcakkanlı içten bir film oldu, çok gurur duyuyoruz. İlk gelen tepkilerden de seyircilerin çok sevdiğini duyduk, buda daha fazla heyecan veriyor” diye konuştu.