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Seydaoğlu Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı

Anavatan Partisi’nden 2 dönem Diyarbakır milletvekilliği yapan Sebgatullah Seydaoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı.

Anavatan Partisi'nden 2 dönem Diyarbakır milletvekilliği yapan Sebgatullah Seydaoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı.


Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Seydaoğlu, bir Diyarbakır çocuğu olarak 30 yıl önce siyasete atandığını ve o günden itibaren Diyarbakır için çabaladığını söyledi. Seydaoğlu, “Yıllarca Diyarbakır'da yaptığım çalışmaların kaldığı yerden devam ettireceğim. Bugün burada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığımın müjdesini veriyorum. Diyarbakır 16 yıldır, sahipsiz yıllardır yerel yönetimde hiçbir hizmet üretilmemiş. Diyarbakır çocuğu olarak bugüne kadar yaptığım sayısız hizmetlerin devamını getirmek için sizden destek bekliyorum” dedi.

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