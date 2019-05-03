Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Araç kısa sürede söndürülürken, LPG tankının patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 23 FN 829 plakalı otomobilde kısa devre sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar otomobilin alev aldığını görünce sürücüyü durdurdu. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi sonrası alevler kısa sürede söndürüldü. Otomobilde bulunan LPG tankının patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.