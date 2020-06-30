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Seyrantepe spor tesislerindeki çim saha kurudu

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta yer alan ve play off'a çıkma hesapları yapan Diyarbekirspor'un Seyrantepe spor tesislerinde yer alan idman sahası kurudu.


Diyarbekirspor'a kiralandığı ifade edilen sahadan sorumlu olan personelin işi bırakmasının ardından, çim sahanın yanmaya başladığı bildirildi. Bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı kuruyan sahanın ardından Diyarbekirspor, idmanlarını Amed Sportif Faaliyetlerin eski sahasında yapmaya başladı. Yaşanan olayın ardından Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yasal işlem başlatacağı bildirildi.

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