Sezai Karakoç, memleketi Diyarbakır'da unutulmadı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Diriliş' şairi Sezai Karakoç'un vefatının yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği özel anma programına katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Diyarbakırlı 'Diriliş' şairi Sezai Karakoç'un vefatının yıl dönümünde özel anma etkinliği düzenledi. Anma programı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 'Ben Bir Diriliş İşçisiyim Sezai Karakoç Dokümantasyon Sergisi' ile başladı. Vali ve beraberindekiler sergisinin açılış kurdelesini kestikten sonra eserleri inceleyerek bilgi aldı.

Serginin ardından açılış konuşmasını yapan Vali Su, çok önemli bir etkinliği yapmanın huzurunu yaşadığını söyledi. Yaşadığımız toprakların birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Vali Su, “Sezai Karakoç, medeniyetimizin ortaya çıkardığı, bu topraklarda yetişmiş, önemli bir fikir, düşünce insanı, yazar, şair idealleri olan mefkuresi olan bir şahsiyet. Sezai Karakoç üstat gençliğe yatırım yapmak, gençliği diriltmek, onlara ideal aşılamak için hayatını vakfetmiş bir insan. Bu anlamda hayatına birçok eserler sığdırmış, külliyat oluşturmuş bir şahsiyet. Hem hayatında bir şeyler yapmanın, gençliğe, yeni nesle, insanlara bir şeyler yapabilmenin hep sızısını içerisinde hissetmiş ve bu anlamda çalışmalarını gerçekleştirmiş. O diriliş insanı. O bizim medeniyetimize en önemli ivme kazandıran şahsiyetlerden bir tanesi. Diyarbakır şehrimize de onunla önemli bir kimlik kazandırıyoruz. Diyarbakır'ımız onu yetiştirmiş, o da Diyarbakır'ımızı. Bu anlamda da önemli bir şahsiyet” dedi.

Karakoç'un önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Vali Su, şunları dile getirdi:

“Sezai Karakoç üstat bu topraklarda doğmuş, bu toprakların mayasıyla yoğrulmuş, kültürüyle yetişmiş İslam, Müslüman dünyamızın yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden birisi olmuştur. Onun ortaya koyduğu fikirler, yazdığı kitaplar, şiirler, edebiyat dünyamıza kazandırdığı eserler her biri dün olduğu gibi dün gibi bugün de bize ışık tutmaya devam ediyor. Onun fikirlerinden aldığımız ilhamla yolumuz aydınlanıyor. Bu yaptığı hizmetlerle hakikaten ölümsüzlüğe imzasını atmış bir şahsiyettir. Eserleriyle, şiirleriyle, yazılarıyla aramızda yaşamaya devam ediyor. Onu anlamak onun mefkuresini, onun ideallerini iyi özümsemek, iyi anlamak, bizi geleceğe çok daha iyi hazırlayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum”.

Açılış konuşmasının ardından sanatçı İbrahim Sadri, Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi gerçekleştirdi. Programa AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Abdurrahman Kurt, Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç ve sanatseverler katıldı.