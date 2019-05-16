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Sıcaklar baş gösterdi çocuklar soluğu Anzele'de aldı

Diyarbakır’da sıcak havalardan bunalan çocuklar, Anzele Parkı’ndaki süs havuzuna girerek serinliyor.

Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar, Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girerek serinliyor.


Sıcaklığın baş göstermesiyle kentteki tarihi Sur ilçesinde yer alan Anzele Parkı'nda buluşan çocuklar, içerisindeki taşlara aldırış etmeden havuza atlıyor. Çocuklar suya girdikten sonra beton zemine uzanıp, güneşlenirken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle onları izliyor.


Suya giren çocuklardan Umut Can, Anzele suyunda yüzme sezonunu yeni açtıklarını söyledi. Can, "Serinlemek için istesek başka havuzlara da gidebiliriz. Arkadaşlar buradalar, ufak çocuklar buradalar. Ortalama 2 saat, 3 saat serinlemek için burada kalıyoruz" dedi.

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