Sıcaktan bunalan çocuklar Anzele suyuna koştu

Diyarbakır'da güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da güneşin kendisini göstermesini ve hafta sonu okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, Anzele Parkı'na koştu. Parktaki kaynak suyuna giren çocuklar, güneşin ve yüzmenin tadını çıkardı. Tehlike tabelasına rağmen yüksek yerlerden suya atlayan çocuklar serinlerken aileleri ise gölgelik alanda suyun tadını çıkaran çocuklarını izledi.