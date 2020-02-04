İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiir kitabının gelirini depremzedelere bağışlayacak

Diyarbakırlı Yakup Ermiş, yeni çıkardığı Gönül Dili isimli şiir kitabının gelirini Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağını söyledi.

Diyarbakırlı Yakup Ermiş, yeni çıkardığı Gönül Dili isimli şiir kitabının gelirini Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağını söyledi.


Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Yakup Ermiş, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin öldüğü bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kolları sıvadı. Depremden etkilenen vatandaşlar için bir şeyler yapmak isteyen Ermiş, yeni çıkardığı Gönül Dili isimli şiir kitabından elde edeceği geliri depremzedelere göndereceğini söyledi. Ermiş, “Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile 41 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yeni çıkardığım Gönül Dili isimli şiir kitabından elde edilecek geliri depremden etkilenen vatandaşlara göndereceğim. Zor zamanlarda herkesin birbirine yardım etmesi gerekir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.