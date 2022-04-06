İhlas Haber Ajansı

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Silahlı yağmalama suçuyla aranan hırsız operasyonla yakalandı

Diyarbakır’da silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçuyla 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçuyla 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, JASAT tarafından yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz çalışma sonucunda, bir yıldır “Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan aranan ve 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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