Silvan 1'inci Kılıçarslan Kent Meydanında çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 bin 711 metrekare alan üzerine inşa edeceği Silvan 1'inci Kılıçarslan Kent Meydanında çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, aynı anda birçok aktivitenin yapılabileceği Silvan 1'inci Kılıçarslan Kent Meydanının yaklaşık yüzde 40'ını tamamladı. Altyapı işlemleri çerçevesinde sulama tesisatlarının döşenmesini tamamlayan ekipler, çalışmalarını istinat duvarlarının oluşturulması, amfi ve kafeterya alanlarında sürdürüyor.

7 bin 910 metrekarelik bölümün yeşil alan olarak değerlendirileceği olan projede, 11 farklı türde yapraklı ve ibreli 354 ağaç ile 6 farklı türde 1814 adet de çalı toprakla buluşacak. İlçe sakinlerine dinlenme alanı oluşturmak için meydanın belirlenen bölümlerine farklı ebatlarda 76 oturma birimi ve 20 masa yerleştirilecek. 30 metrekarelik kuru havuz ile 135 metrekarelik normal havuzun da yer alacağı 1'inci Kılıçarslan Kent Meydanında, vatandaşlara bazalt ve küptaştan olmak üzere toplam 6 bin 207 metrekare yürüyüş alanı oluşturulacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 16 bin 711 metrekarelik alanın bir bölümünü çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için ayırdı. Minikler için oluşturulacak 685 metrekareye çeşitli oyun grupları yerleştirilecek. Belirlenen bölümlere gece aydınlatma elemanları yerleştirileceği 1'inci Kılıçarslan Kent Meydanında, ayrıca 170 metrekarelik kafeterya da bulunacak.