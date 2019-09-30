Silvan 21 Spor kazanmayı bildi

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Silvan 21 Spor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Diyarbakır Yolspor'u 1-0 mağlup etti.

Taraftarın yoğun ilgini gösterdiği maçta seyircisinin desteği ile Silvan 21 Spor maça iyi başladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 sonuçla bitti. İkinci yarıda hızlı ve daha atak oynayan Silvan 21 Spor yakaladığı sayısız pozisyonları değerlendiremedi. Dakika 87'de Silvan 21 Spor ceza alanın dışında kullanılan serbest vuruşu iyi değerlendiren Hasan topu ağlara gönderdi. Bu dakikadan sonra her iki takımında çabası sonucu değiştirmedi. Silvan 21 Spor konuk ettiği Diyarbakır Yolspor'u 1-0 yenerek ilk maçını galibiyetle kapattı.

Silvan 21 Spor Teknik Direktörü İhsan Kızıl, "Süper Amatör Futbol Ligi'nin ilk maçımızda galibiyetle sonuçlanması ile ilgili öncelikle bütün futbolcularımı kutluyorum. Yeni bir takımız Silvan için herkes elini taşın altına koymaya başladı. Transfer çalışmalarımıza geç başladık. Bütün takımlar transferlerini yapmış iyi birer hazırlık dönemleri geçirdi. Ancak biz Silvan 21 Spor olarak sezona geç başladık. Hiç bir hazırlık dönemimiz olmadı. Kendi sahamızda misafir gibiyiz. Burada idman yapma şansımız yoktu. Bir çok çalışmamızı Diyarbakır'da yaptık. İnşallah bu hafta her şeyi tamamlamış olacağız. Kulüp binamızda çalışmalar tamamlama aşamasına geldi. Bir takım için tesisleşme çok önemlidir. Silvan köklü bir geçmişe sahip olan bir ilçedir. İlçeye yakışır bir takımın oluşması için de başkanlarımız ve heyetimizle birlikte çalışmalar devam ediyor. Bugünkü maça gösterilen ilgiden dolayı da tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.