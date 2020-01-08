Silvan Aslanspor ikinci yarıya ddialı hazırlanıyor

Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Silvan Aslanspor, ligin ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

İkinci yarısına hazırlıklarını devam eden Silvan Aslanspor ligi şampiyon bitirip bir üst lige çıkmak istiyor. Aslanspor basın Sözcüsü İhsan Yılmaz, amaçlarının Silvan'da iyi ve ahlaklı sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu amaçla takıma 16 yeni futbolcu kazandırdık. Bu futbolcularımız daha önce Diyarbakır Süper Amatör Liginde mücadele etmiş sporculardır. Bundan sonrada altyapımızda yetiştireceğimiz sporcularla geniş ve kalıcı bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz. Okullarımızda eğitim gören sportif faaliyetlerde başarılı öğrencileri kulübümüzün bünyesine kazandırıp onlara gelecek hazırlamak amacındayız. Gençlerimizi spor yapmaya yönelterek daha sağlıklı, üretken, ahlaklı ve disiplinli alışkanlıkları oluşturmuş bir nesil inşa etmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısında deplasmanda karşılaşacağımız Seyrantepe Gençlikspor maçı için futbolcularımız teknik heyetimizin nezaretinde sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Ligde mücadele eden bütün takımlara başarılar dilerim" dedi.