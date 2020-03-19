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Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi

Diyarbakır 1.

Amatör Ligi B Grup'ta Diyarbakır Sur Gençlikspor'a konuk olan Silvan Aslanspor rakibini 2-0 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.


Diyarbakır Vali Ahmet Cemil Serhadlı sentetik sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında iki gol atan Silvan Aslanspor güçlü rakibi Sur Gençlikspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Bu skorla gurubu 2'nci sırada bitirmeyi garantileyen Silvan Aslanspor Play-Off'a kalmaya hak kazandı.


Silvan Aslasspor, ligin son maçında Diyarbakır Gazilerspor ile kendi sahasında karşılaşacak.

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