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Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2:0

Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Silvan Belediyespor sahasında Kocaköy Belediyespor’u 2-0 yendi.

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Silvan Belediyespor sahasında Kocaköy Belediyespor'u 2-0 yendi.


Silvan Belediyespor sahasında oynadığı Kocaköy Belediyespor karşılaşmasının ilk yarının 14. dakikasında Serkan'ın attığı golle 1-0 galibiyetle kapattı. İkinci yarıya atak başlayan Silvan Belediyespor seyirci desteğini de arkasına alarak 75. dakikada Baran'ın ayağında bulduğu 2. gol ile 2-0 galip geldi.


Silvan Belediyespor atak oynadığı karşılaşmanın 80. dakikasında Samet Yıldız'ın sert müdahalesinden sonra maçın hakeminde kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Silvan Belediyespor 10 kişiye maça devam etti. Bu dakikadan sonra Kocaköy Belediyespor'un çabaları sonuçsuz kalınca saha'da 2-0 yenik ayrıldı.

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