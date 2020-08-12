Silvan-Hazro arasında yol çilesi bitmiyor

Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçeleri arasında, köy bağlantı yolu çileye dönüştü.

Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçeleri arasındaki, bağlantı yolunun yarım bırakılması çileye dönüştü. Minibüs şoförleri yolun bozuk olmasına tepki gösterirken, 2 yıldan beri bu yolun böyle olduğunu söyledi. Silvan ilçesine bağlı 10 köy ile Hazro ilçesine bağlı 8 köy yolu bağlantısının olduğu 5 kilometrelik kısımda yolun bozulmasına tepki gösteren minibüs şoförlerinden Bülent Bakır, “Silvan Hazro ilçelerimizin arasında yolcu taşımacılığını yapıyorum. 2 yıldan beri bu yol böyle bozuk. Kurban bayramı öncesi firma yetkilileri çalışma başlattı. Ancak bayram sonrası çalışmalar tekrar durduruldu. Şu anda yol eskisinden daha berbat bir durumda. Önümüz kış bu çalışma tamamlanmazsa kışın çamurdan ve çukurlardan yol bizim için kabus olacak. Her gün bu yoldan 2 veya 3 kez gidip geliyorum. Ancak yol bozuk olduğu için her gün aracı tamire götürmek zorunda kalıyorum" dedi.