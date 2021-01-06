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Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Özdemiral görevine başladı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadri Özdemiral, yeni görevine başladı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadri Özdemiral, yeni görevine başladı.


Çınar İlçesi Kılıçkaya İlkokulu Müdürü iken Silvan İlçe milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadri Özdemiral, yeni görevine başladı. Kadri Özdemiral, Silvan'ın eğitimle gündeme geleceğini söyledi. Özdemiral, "Diyarbakır'ın en önemli ve en büyük ilçelerinden biri olan Silvan ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüğü görevime başlamış bulunmaktayım. Bizler devletin memurlarıyız, bizlere nerede görev verilirse orada görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Silvan köklü ve büyük olan bir ilçedir. Tüm enerjimizi eğitime ve projelere harcayacağız. Daha önce görev yapan arkadaşımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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