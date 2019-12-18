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Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bedii Öter atandı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sur ilçesi Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bedii Öter atandı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sur ilçesi Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bedii Öter atandı.


Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, Sur ilçesi Karaçalı Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine atanırken yerine Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bedii Öter atandı. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Öter, gece-gündüz demeden kendilerine emanet edilen gençlere daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle çalışacaklarını söyledi. Öter, "Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacak. Önceliğimiz öğretmen, öğrencilerimize ve eğitim camiasına hizmetin en güzelini sunmak, eğitimde başarıyı yakalamak olacak" dedi.

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