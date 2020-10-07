Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Narlayan'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Narlayan'ın baş ve karın ağrısı şikayetleri ile gittiği hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Narlayan, evde karantinaya girdi.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 4 aydır sürdüren Hakan Narlayan, karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine gitti. Burada şüphe üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Narlayan evde karantinaya alındı. Narlayan'ın eşi ve çocuğunun da evde karantina altına alındığı öğrenildi.