İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan kara teslim oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.


Silvan ilçesinin kırsal bölgelerinde dün başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde etkili olmaya başladı. Yetkililer mecbur olmadıkça araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.