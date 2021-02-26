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Silvan Kaymakamı Öztürk Halk Eğitim Merkezindeki kursları inceledi

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursları ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursları ziyaret etti.


Halk Eğitim Merkezinde açılan gitar, saz, resim kurslarını gezen Kaymakam Öztürk'e Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Güzel eşlik etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Güzel ve kurs öğretmenleri tarafından karşılanan Kaymakam Özrtürk, kursiyer ve kurs öğretmenleriyle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk kursiyerleri tebrik ederek, kadınlara yönelik kurs ve etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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